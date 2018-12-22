Причину взрыва на ярмарке во Львове объявил городской совет

Взрыв во Львове на рождественской ярмарке. Фото: ГСЧС

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Racurs.ua

Причиной взрыва на рождественской ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности использования газовых баллонов. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил пресс-центр горсовета Львова.

Технику безопасности нарушил один из предпринимателей, расследованием уже занялись правоохранительные органы. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что запрещено использовать газовые баллоны, но женщина-предприниматель все равно их применяла.

Львовский городской совет сегодня провел внеплановое заседание городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Приняли решение приостановить работу ярмарок на проспекте Свободы, площади Рынок и проспекте Красной Калины на время работы районных комиссий по обследованию.

Комиссии должны обследовать место взрыва и объявить выводы до 17.00 23 декабря. Ярмарки будут проверять на наличие газового оборудования. После этого примут решение, можно ли восстанавливать их работу.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Ракурс» публиковал фото и видео с места взрыва на ярмарке во Львове.