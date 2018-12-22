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Ракурс
Пожар на ярмарке во Львове. Фото: ГСЧС

В центре Львова прогремел взрыв на рождественской ярмарке, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

22 дек 2018, 15:11
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Во Львове на рождественской ярмарке произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека. Инцидент случился 22 декабря в торговом павильоне на проспекте Свободы.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области, сообщение о пожаре огнеборцы получили в 13.15.

В целом пожар охватил несколько торговых павильонов. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 13.26, а ликвидировали в 13.32.

Пожар во Львове. Фото: ГСЧС

Как информирует издание «Твой город», сначала произошел пожар в одном из павильонов, а затем раздались три взрыва. Очевидцы заявляли о столбе огня от взрывов.

В то же время издание Zaxid.net пишет, что газовый баллон взорвался в домике ресторана «Реберня». Помещение полностью выгорело.

Напомним, 19 декабря в Киеве произошел пожар во время уроков в лицее № 300 в Дарницком районе. Пожар ликвидировали к приезду спасателей. Оказалось, что горел мусор в подсобном помещении слесаря.


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