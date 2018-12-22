У центрі Львова пролунав вибух на різдвяному ярмарку, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

Пожежа на ярмарку у Львові. Фото: ДСНС

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Racurs.ua

У Львові на різдвяному ярмарку сталася пожежа, внаслідок якої постраждали четверо осіб. Інцидент трапився 22 грудня у торговому павільйоні на проспекті Свободи.

Як повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, повідомлення про пожежу вогнеборці отримали о 13.15.

Загалом пожежа охопила кілька торговельних павільйонів. Співробітники ДСНС локалізували пожежу о 13.26, а ліквідували о 13.32.

Як інформує видання «Твоє місто», спочатку сталася пожежа в одному з павільйонів, а потім пролунали три вибухи. Очевидці заявляли про стовп вогню від вибухів.

Водночас видання Zaxid.net пише, що газовий балон вибухнув у хатинці ресторану «Реберня». Приміщення повністю вигоріло.

Нагадаємо, 19 грудня в Києві сталася пожежа під час уроків в ліцеї № 300 у Дарницькому районі. Пожежу ліквідували до приїзду рятувальників. Виявилося, що горіло сміття в підсобному приміщенні слюсаря.