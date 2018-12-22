Заробітчани за кордоном: в Мінсоцполітики розповіли, скільки українців працює в інших державах

Заробітчани за кордоном. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n116017-zarobitchany-za-kordonom-v-minsocpolityky-rozpovily-skilky-ukrayinciv-pracuut-v-inshyh-derjavah.html

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На постійній основі за кордоном зараз працюють 3,2 млн заробітчан з України. Тимчасово там перебувають та працюють близько 9 млн українців. Про це сьогодні, 22 грудня, під час підсумкової річної прес-конференції за результатами діяльності Міністерства соціальної політики України заявив міністр Андрій Рева. Він наголосив, що це офіційні дані Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

Він наголосив, що протягом року число осіб, які працюють за кордоном тимчасово, коливається від 7 до 9 млн осіб. Рева заявив, що в основному за кордон їдуть кваліфіковані працівники, бо там вони отримують набагато більше за свою роботу ніж в Україні.

Найбільше українців працює в Польщі — майже 2 млн осіб, але тільки половина за них офіційно працевлаштовані.

Нагадаємо, що заробітчани отримають субсидії лише за умови декларування доходів. Потреба декларувати доходи викликана питанням розрахунку розміру субсидій, але ніяк не оподаткуванням. В іншому випадку заробітчани отримуватимуть подвійні пільги порівняно з громадянами, які декларують доходи.