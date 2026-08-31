Зарплати українських освітян з 1 вересня зростуть на 20%. Фото:

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Зарплати українських освітян з 1 вересня зростуть на 20%.

Зростуть саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок. На початку цього року підвищення вже становило 30%. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив у Telegram.

Також уряд змінює саму систему оплати праці освітян. Кабмін відмовився від Єдиної тарифної сітки та переходить до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні. Нова система охопить школи, вищу освіту, інклюзивно-ресурсні центри й державні заклади освіти.

Також уряд рекомендує місцевим органам самоврядування з 1 вересня підвищити зарплати освітян, які працюють у дошкіллі та позашкіллі, а також професійній та фаховій передвищій освіті.

Окремо збережеться доплата 2 тис. 600 грн для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях. Педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додаткові 10% до окладу.

Нагадаємо, Кабмін виділив з бюджету 2,3 млрд грн на потреби прифронтових громад. Дотації розподілили між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад прифронтових регіонів. Гроші підуть на підтримку освітян, медиків і соціальних працівників.