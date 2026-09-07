https://racurs.ua/ua/n216063-rozcinky-repetytoriv-a-ne-ciny-na-neruhomist-naybilshe-vplyvaut-na-otrymannya-osvity-the-guardian.html

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Першого вересня The Guardian опублікувала статтю, в якій звернула увагу на те, що будинки поруч із найкращими державними школами коштують на 40 тис. фунтів стерлінгів більше за середньостатистичні оселі. Націнка оцінюється приблизно в 11% (415.791 проти 375.217 фунтів стерлінгів).

The Guardian цитує Верону Френкіш, генерального директора компанії Yopa: «Для багатьох покупців житла, які мають дітей, якість місцевих шкіл є одним із найважливіших факторів при виборі місця проживання, і з наближенням нового навчального року питання освіти стане пріоритетним для багатьох сімей, які планують переїзд».

Також видання зазначає, що в Лондоні покупці житла, діти яких навчаються в найближчій приватній школі, змушені брати на себе подвійний удар додаткових витрат: нерухомість поблизу елітних платних навчальних закладів, які часто розташовані в найпрестижніших районах, продається з надбавкою до 77%.

Третього вересня The Guardian опублікувала низку листів від читачів, з-поміж іншого, лист-коментар до згаданої статті. Цю публікацію видання назвало: «Як купити місце для своєї дитини у престижній державній школі». Листа написав доктор Ентоні Айзекс, який зазначив, що проживає в Лондоні. Ентоні звертає увагу: «Якщо з вашої статті випливає, що батьки готові платити таку надбавку, аби полегшити вступ до школи, то школа „Генрієтта Барнетт“ у Лондоні є оманливим прикладом. Ця школа з високими вимогами до вступників набирає учнів із дуже великої території, що значно виходить за межі зазначеного поштового індексу NW11. Справжню надбавку платять ті батьки, які можуть дозволити собі інтенсивне приватне репетиторство, сподіваючись, що це підвищить шанси їхніх дочок».

У статті видання окремо акцентувало на тому, що «у Лондоні найвищу надбавку до ціни нерухомості платять мешканці, що проживають поблизу школи «Генрієтта Барнетт» — гімназії для дівчат. Середня вартість нерухомості в районі з поштовим індексом NW11 на 37% вища, ніж у решті прилеглої адміністративної одиниці Барнет, що еквівалентно додатковим 354 тис. фунтів стерлінгів.

Джерело: The Guardian