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Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії зберуться у понеділок, щоб підписати угоду, покликану дати старт процесу розпаду Сполученого Королівства.

Про це повідомляє The Telegraph.

На безпрецедентному саміті в Кардіффі троє перших прем'єр-міністрів підпишуть спільну декларацію, в якій вимагатимуть права на проведення референдумів щодо незалежності.

Розгром Лейбористської партії в Уельсі на травневих виборах означає, що вперше в історії при владі у всіх трьох деволюційних націях перебувають партії, які виступають за незалежність.

У неділю Джон Свінні (перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії, SNP) заявив:

Вперше в історії Шотландією, Уельсом та Північною Ірландією керують перші міністри, які виступають за незалежність. Не може бути яснішого знаку того, що статус-кво є нестійким — і що Вестмінстер повинен готуватися до майбутнього після Сполученого Королівства.

Динаміка серйозних конституційних змін є незаперечною. Енді Бернем тепер мусить змиритися з думкою, що він увійде в історію як останній прем'єр-міністр Сполученого Королівства.

Завтра в Кардіффі я з нетерпінням чекаю на обговорення кращого майбутнього з партнерами з усіх цих островів — а це стане можливим лише завдяки новому початку, який дасть незалежність.

Є підстави вважати, що три перші прем'єр-міністри скористаються самітом для підписання спільної декларації, в якій буде закріплено право їхніх країн на самовизначення.

Після переговорів, під час яких вони підпишуть меморандум про взаєморозуміння, що зобов’язує їхні партії до співпраці, прем'єр-міністри проведуть прес-конференцію.

Їхня угода охоплюватиме чотири сфери — економіку, енергетику, Європу, а також міжнародне співробітництво та самовизначення.

Усі три сторони погодяться, що їхні народи мають увійти до складу ЄС: Шотландія та Уельс — як нові члени, а Північна Ірландія — як частина Республіки Ірландія.

Меморандум про взаєморозуміння також зобов’яже їх зміцнювати відносини з європейськими «сусідами» у процесі підготовки до незалежності.

У частині угоди, присвяченій економіці, буде зазначено, що економічна модель Великої Британії не відповідає інтересам громадян Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Джерело: The Telegraph