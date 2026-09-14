Велика Британія розчиняється?

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Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії зберуться у понеділок, щоб підписати угоду, покликану дати старт процесу розпаду Сполученого Королівства.
Про це повідомляє The Telegraph.
На безпрецедентному саміті в Кардіффі троє перших прем'єр-міністрів підпишуть спільну декларацію, в якій вимагатимуть права на проведення референдумів щодо незалежності.
Розгром Лейбористської партії в Уельсі на травневих виборах означає, що вперше в історії при владі у всіх трьох деволюційних націях перебувають партії, які виступають за незалежність.
У неділю Джон Свінні (перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії, SNP) заявив:
Вперше в історії Шотландією, Уельсом та Північною Ірландією керують перші міністри, які виступають за незалежність. Не може бути яснішого знаку того, що статус-кво є нестійким — і що Вестмінстер повинен готуватися до майбутнього після Сполученого Королівства.
Динаміка серйозних конституційних змін є незаперечною. Енді Бернем тепер мусить змиритися з думкою, що він увійде в історію як останній прем'єр-міністр Сполученого Королівства.
Завтра в Кардіффі я з нетерпінням чекаю на обговорення кращого майбутнього з партнерами з усіх цих островів — а це стане можливим лише завдяки новому початку, який дасть незалежність.
Є підстави вважати, що три перші прем'єр-міністри скористаються самітом для підписання спільної декларації, в якій буде закріплено право їхніх країн на самовизначення.
Після переговорів, під час яких вони підпишуть меморандум про взаєморозуміння, що зобов’язує їхні партії до співпраці, прем'єр-міністри проведуть прес-конференцію.
Їхня угода охоплюватиме чотири сфери — економіку, енергетику, Європу, а також міжнародне співробітництво та самовизначення.
Усі три сторони погодяться, що їхні народи мають увійти до складу ЄС: Шотландія та Уельс — як нові члени, а Північна Ірландія — як частина Республіки Ірландія.
Меморандум про взаєморозуміння також зобов’яже їх зміцнювати відносини з європейськими «сусідами» у процесі підготовки до незалежності.
У частині угоди, присвяченій економіці, буде зазначено, що економічна модель Великої Британії не відповідає інтересам громадян Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.
Джерело: The Telegraph