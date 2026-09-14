Великобритания растворяется?

Флаг Великобритании

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Ракурс

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии соберутся в понедельник, чтобы подписать соглашение, призванное дать старт процессу распада Соединенного Королевства.

Об этом сообщает The Telegraph.

На беспрецедентном саммите в Кардиффе три первых премьер-министра подпишут совместную декларацию, в которой будут требовать права на проведение референдумов относительно независимости.

Разгром Лейбористской партии в Уэльсе на майских выборах означает, что впервые в истории у власти во всех трех деволюционных нациях находятся партии, выступающие за независимость.

В воскресенье Джон Свинни (первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии, SNP) заявил:

Впервые в истории Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией руководят первые министры, выступающие за независимость. Не может быть более ясного знака того, что статус-кво неустойчив — и что Вестминстер должен готовиться к будущему после Соединенного Королевства.

Динамика серьезных конституционных изменений неоспорима. Энди Бернэм теперь должен смириться с мнением, что он войдет в историю как последний премьер-министр Соединенного Королевства.

Завтра в Кардиффе я с нетерпением жду обсуждения лучшего будущего с партнерами всех этих островов — а это станет возможным только благодаря новому началу, которое даст независимость.

Есть основания полагать, что три первых премьер-министра воспользуются саммитом для подписания совместной декларации, в которой будет закреплено право их стран на самоопределение.

После переговоров, в ходе которых они подпишут меморандум о взаимопонимании, обязывающем их партии к сотрудничеству, премьер-министры проведут пресс-конференцию.

Их соглашение будет охватывать четыре сферы — экономику, энергетику, Европу, а также международное сотрудничество и самоопределение.

Все три стороны согласятся, что их народы должны войти в состав ЕС: Шотландия и Уэльс как новые члены, а Северная Ирландия как часть Республики Ирландия.

Меморандум о взаимопонимании также обяжет их укреплять отношения с европейскими соседями в процессе подготовки к независимости.

В части соглашения, посвященного экономике, будет отмечено, что экономическая модель Великобритании не отвечает интересам граждан Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Источник: The Telegraph