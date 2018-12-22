Заробитчане за границей: в Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев работает в других государствах

Заробитчане за границей. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n116017-zarobitchane-za-granicey-v-minsocpolitiki-rasskazali-skolko-ukraincev-rabotaet-v-drugih.html

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На постоянной основе за рубежом сейчас работают 3,2 млн заробитчан из Украины. Временно там находятся и работают около 9 млн украинцев. Об этом сегодня, 22 декабря, во время итоговой годовой пресс-конференции по результатам деятельности Министерства социальной политики Украины заявил министр Андрей Рева. Он отметил, что это официальные данные Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

Он подчеркнул, что в течение года число лиц, работающих за рубежом временно, колеблется от 7 до 9 млн человек. Рева отметил, что в основном за границу едут квалифицированные работники, там они получают гораздо больше за свою работу, чем в Украине.

Больше всего украинцев работает в Польше — почти 2 млн человек, но только половина за них официально трудоустроены.

Напомним, что заробитчане получат субсидии только при условии декларирования доходов. Потребность декларировать доходы вызвана вопросом расчета размера субсидий, но никак не налогообложением. В противном случае они будут получать двойные льготы по сравнению с гражданами, декларирующими доходы.