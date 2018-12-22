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Ракурс
Взрыв во Львове на ярмарке. Фото: ГСЧС

Взрыв во Львове на ярмарке: названо число пострадавших

22 дек 2018, 18:26
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Во время взрыва и пожара на рождественской ярмарке во Львове пострадали пять человек. Об этом сегодня, 22 декабря сообщил пресс-центр горсовета Львова.

Четырех пострадавших отвезли в восьмую городскую больницу, еще один обратился к медикам самостоятельно.

У всех пострадавших медики диагностировали ожоги разных частей тела. Двое находятся в реанимации, их состояние тяжелое, трое — в ожоговом отделении. Медики не дают никаких прогнозов, потому что зоны ожога на теле пострадавших еще формируются.

Известно, что в реанимации находится 50-летний пострадавший человек, его пол не уточняют. Остальные пострадавшие — молодежь от 22 до 25 лет.

Установлено, что четыре человека пострадали при выполнении работ, они получили производственную травму.

Напомним, что городской совет назвал причину взрыва на ярмарке во Львове.

Источник: Ракурс


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