Нардепы-прогульщики декабря 2018 года: движение «Честно» составило рейтинг (ИНФОГРАФИКА)

Нардепы-прогульщики декабря 2018 года

https://racurs.ua/n116019-nardepy-progulschiki-dekabrya-2018-goda-dvijenie-chestno-sostavilo-reyting-infografika.html

Racurs.ua

В декабре 2018 года 60 депутатов пропустили более 90% голосований в парламенте, об этом сообщило движение «Честно». Вся информация бралась с официального сайта Верховной Рады.

В декабре 16 депутатов ни разу не проголосовали, девять из них — по неизвестным причинам. Шесть из этих депутатов находятся под следствием, бежали из страны или написали заявление о сложении полномочий.

Общее присутствие нардепов в декабре в Раде составило 76,2%, а голосование — 42,1%. Установлено, что более 50% голосований пропустили 254 нардепа.

Депутаты от групп «Воля Народа» не участвовали в 85% голосований, «Возрождение» — 76%, «Батькивщина» — 45,4%, «Самопомощь» — 37,5%, внефракционные — 37,4%. Установлено, что нардепы, избранные по партийным спискам, чаще участвуют в голосованиях, чем депутаты-мажоритарщики. Разница в их активности голосований за декабрь составила 9%.

Напомним, как в одну из пятниц на работу вышли только 5% нардепов.