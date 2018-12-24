Стало известно, кто возглавит Пентагон после «бешеного пса» Маттиса

Дональд Трамп сообщил, кто временно будет руководить Пентагоном / Фото: Defense.gov

https://racurs.ua/n116053-stalo-izvestno-kto-vozglavit-pentagon-posle-beshenogo-psa-mattisa.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой временного главы Пентагона вместо Джеймса Маттиса, уходящего в отставку в феврале 2019 года. Патрик Шанахан с 1 января начнет исполнять обязанности министра обороны США. Об этом Трамп традиционно написал в Twitter.

До недавнего времени Шанахан был заместителем Маттиса. Трампа считает Шанахана «очень талантливым» человеком. До прихода в Пентагон чиновник работал в корпорации Boeing.

Напомним, Маттис покинет свой пост в феврале 2019 года из-за разногласий с Дональдом Трампом по поводу решения вывести американские войска из Сирии. Американский президент ранее жаловался своим помощникам, что не понимает, какую выгоду получит Вашингтон от сирийской кампании, которая обходится в «целое состояние». В то же время Маттис пытался отговорить его покидать Сирию.

Напомним, Маттис в свое время беспощадно критиковал Барака Обаму за недостаточную военную поддержку союзников, заявлял, что Америка страдает на «стратегическую атрофию» и называл агрессию России против Украины в Крыму и на Донбассе «намного серьезной», чем считали в Вашингтоне и Евросоюзе.

По мнению Маттиса, целью действий российского президента Владимира Путина является раскол НАТО. Маттис в 2010—2013 годах руководил Центральным командованием США, занимал ведущие позиции в Вооруженных силах США и возглавлял первую дивизию морской пехоты США в Ираке.