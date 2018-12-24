Цунамі в Індонезії забрало життя понад 280 осіб (ФОТО)

Цунамі в Індонезії / Фото: cdn10.picryl.com

https://racurs.ua/ua/n116052-cunami-v-indoneziyi-zabralo-jyttya-ponad-280-osib-foto.html

Racurs.ua

Внаслідок цунамі в Індонезії загинула, за попередньою інформацією, вже 281 особа. Про це 24 грудня у Twitter повідомив представник Національного управління країни зі стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо.

За словами індонезійського чиновника, кількість поранених зросла до 1016 осіб. Ще 57 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Внаслідок катастрофи свої домівки були змушені покинути 11,7 тис. мешканців островів. За даними Нугрохо, у зоні стихійного лиха пошкоджено 69 готелів, 611 будинків, 60 магазинів та 420 човнів.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 23 грудня, на індонезійському узбережжі Зондської протоки внаслідок виверження вулкану Кракатау і сильного підводного зсуву сталося цунамі. Висота хвиль перевищувала 6 м. Від стихії постраждали прибережні території островів Ява та Суматра. Спочатку повідомлялося про 222 загиблих.