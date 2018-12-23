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В аеропорту Бірмінгема, фото — The Guardian

Збій в системі керування зупинив роботу аеропорту Бірмінгема

23 гру 2018, 23:06
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У міжнародному аеропорту Бірмінгема надвечір 23 грудня стався технічний збій системи керування польотами.

Його робота припинилася на дві години, зчинивши паніку й спричинивши значні затримки виконання рейсів, повідомляє BBC.

Сайт аеропорту не уточнив, що саме сталося. Технічний збій стався надвечір. Аеропорт припинив приймати і відправляти рейси. Повідомлялося про «значні затримки». Люди, які прибули на борт, скаржилися, що їм доводиться чекати годинами.

Рейси відновилися в аеропорту Бірмінгема через дві години.

В організації Eurocontrol відзначили, що помилка виникла через відмову системи електронних планів польотів.

Сьогоднішній інцидент у Бірмінгемі стався через кілька днів після того, як в лондонському аеропорту «Гатвік» внаслідок затримок рейсів постраждали приблизно 140 тис. пасажирів. Тоді навколо злітно-посадкової смуги помітили дрони, які змусили керівництво летовища припинити рейси.


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