Збій в системі керування зупинив роботу аеропорту Бірмінгема

В аеропорту Бірмінгема, фото — The Guardian

https://racurs.ua/ua/n116051-zbiy-v-systemi-keruvannya-zupynyv-robotu-aeroportu-birmingema.html

Racurs.ua

У міжнародному аеропорту Бірмінгема надвечір 23 грудня стався технічний збій системи керування польотами.

Його робота припинилася на дві години, зчинивши паніку й спричинивши значні затримки виконання рейсів, повідомляє BBC.

Сайт аеропорту не уточнив, що саме сталося. Технічний збій стався надвечір. Аеропорт припинив приймати і відправляти рейси. Повідомлялося про «значні затримки». Люди, які прибули на борт, скаржилися, що їм доводиться чекати годинами.

Рейси відновилися в аеропорту Бірмінгема через дві години.

В організації Eurocontrol відзначили, що помилка виникла через відмову системи електронних планів польотів.

Сьогоднішній інцидент у Бірмінгемі стався через кілька днів після того, як в лондонському аеропорту «Гатвік» внаслідок затримок рейсів постраждали приблизно 140 тис. пасажирів. Тоді навколо злітно-посадкової смуги помітили дрони, які змусили керівництво летовища припинити рейси.