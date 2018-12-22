Британська поліція затримала невідомих, які запускали дрони на території лондонського аеропорту

Поліція затримала невідомих, які запускали БПЛА в аеропорту «Гатвік». Фото: flickr.com

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Поліцейські затримали двох невідомих, які запускали безпілотні літальні апарати на території аеропорту «Гатвік» та поблизу летовища. Про це повідомляє прес-служба поліції Сассекса.

Порушників затримали 21 грудня. В поліції вирішили поки не розголошувати імена затриманих.

Правоохоронці закликали пасажирів аеропорту бути пильними та допомагати поліцейським виявляти порушників.

«Розслідування досі триває, й ми продовжуємо працювати в аеропорту, щоб унеможливити у майбутньому вторгнення безпілотних літальних апаратів на територію летовища», — зазначили в поліції Сассекса.

Нагадаємо, 19 грудня в аеропорту «Гатвік», що розташований за 40 км від Лондона, сталася надзвичайна ситуація — в повітряному просторі злітно-посадкової смуги виявили дронів. На летовищі та прилеглій до нього території озброєні поліцейські впродовж декількох днів полювали на власників безпілотників.

Адміністрація аеропорту 21 грудня скасувала 100 авіарейсів, внаслідок цього постраждали понад 120 тис. пасажирів.