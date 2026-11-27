У Великій Британії ШІ-агент вперше замовив і оплатив піцу без банківської картки клієнта. Фото:

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Ракурс

У Великій Британії ШІ-агент вперше в історії країни зробив замовлення у закладі відомої мережі доставки та піци на виніс.

ШІ-агент сам оформив покупку дев’яти мініпіц «Маргарита» для реального клієнта. Оплатив замовлення він теж самостійно. Для цього не було необхідності клієнту фізично перебувати на місці. Також оплата відбулася без використання банківської картки. Про це повідомило видання The Guardian.

Зазначається, що це був експеримент. Були задіяні Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA), банк Lloyds Bank та платіжна компанія TrueLayer. ШІ-агент дозволили користуватися банківським рахунком клієнта, щоб здійснити платіж. При цьому діяли ліміти на витрати й агенту не передавали банківські паролі.

Ми провели цю платіжну операцію з Papa John’s без використання номерів рахунків і паролів, забезпечивши найвищий можливий рівень безпеки, — розповів генеральний директор TrueLayer Франческо Сімончіні.

За його словами, клієнт поспілкувався з ШІ-агентом, описав своє замовлення та озвучив дієтичні вимоги. Агент запропонував різні смаки та кількість піц. Після оплати замовлення, його доставили за адресою.

Гендиректор вважає, що вже в наступному році у ШІ-асистени робитимуть покупки самостійно. І навіть зможуть керувати фінансами та допомагати розуміти й порівнювати складні товари.

Нагадаємо, в США з’явилися сміттєвози, обладнані камерами із штучним інтелектом, які фотографують будівлі й оцінюють їхню занедбаність. У Далласі «розумні» камери виявили щонайменше одне ймовірне порушення будівельних норм на понад 21 тис. об'єктів нерухомості.

Джерело: The Guardian