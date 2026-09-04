У США сміттєвози з ШІ фотографують будинки й оцінюють занедбаність. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216049-smittievozy-z-shi-z-yavylysya-v-ssha-vony-fotografuut-budynky-y-ocinuut-zanedbanist.html

Ракурс

У США з’явилися сміттєвози, обладнані камерами із штучним інтелектом.

У Далласі вже тестують встановлені на сміттєвози камери з ШІ, які фотографують будівлі й оцінюють їхню занедбаність. Машини запрацювали ще у квітні, а влітку їхня кількість була розширена. «Розумні» камери виявили щонайменше одне ймовірне порушення будівельних норм на понад 21 тис. об'єктів нерухомості. Вони фіксували висоту трави, сміття, уламки, наявність великої кількості бур’яну та технічний стан будівель. Про це пишуть NBC 5 та TechSpot.

Зафіксований камерою об'єкт потрапляє у список, який оцінює занедбаність оселі. Оцінка 1 передбачає найменш серйозні порушення, а 4 це вже серйозні недотримання норм. Після запуску «розумних сміттєвозів» видано вже 1 тис. 800 попереджень. Ц разі не усунення порушень, на домовласників чекають штрафи.

Місцеві жителі дуже невдоволені проявою таких камер і хвилюються через можливе втручання у приватне життя.

Міська влада заявила, що ШІ-моделі навчались на прикладах, які охоплюють різні пори року, стилі будівель, райони, умови освітлення, погоду та географічні області. Сміттєвози візуально скануватимуть Даллас раз на місяць.

Нагадаємо, український бронеавтомобіль «Гюрза» отримав покращену модель, яку можна оснащувати штучним інтелектом для моніторингу зовнішнього середовища з використанням штучного інтелекту.

Джерела: NBC 5, TechSpot