У США збудують найвищий у країні дерев’яний хмарочос. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215884-nayvyschyy-u-ssha-derev-yanyy-hmarochos-pobuduut-u-shtati-vashyngton-foto.html

Ракурс

У Сполучених Штатах Америки зводять найвищий у країні дерев’яний хмарочос.

Новий рекорд висоти буде встановлено у місті Белв’ю штату Вашингтон. Дерев’яна вежа, яка отримає назву Bevel, сягатиме 54,8 м у висоту, що зробить її найвищою офісною будівлею зі збірної масивної деревини у США. Хмарочос отримає стриманий зовнішній вигляд, за якого каркас із масивної деревини буде видно за скляним фасадом. Про це пише видання Woodcentral.

Вежа матиме 12 поверхів, більшість із яких будуть сконструйовані під офіси. Надземну конструкцію підтримуватимуть сталеве ядро та система горизонтального зв’язку. Сучасні колони, балки та стелі з інженерної деревини будуть відкритими для огляду на офісних поверхах і в громадських зонах першого поверху.

Також заплановане озеленене лобі з панорамним склінням від підлоги до стелі та садова зона на даху.

Bevel примітна тим, що стане найвищою офісною будівлею з масивної деревини у США, але водночас вона розширює уявлення про те, що можливо реалізувати в таких проектах. Серед 22 високих дерев’яних будівель, які вже побудовані або перебувають на етапі будівництва, лише три є комерційними, — розповіла президент та генеральний директор некомерційної організації WoodWorks Дженніфер Ковер.

Нагадаємо, в китайському місті Шеньчжень планують збудувати вежі-близнюки Tower C. Хмарочоси мають бути злиті воєдино та володіти власною мікроекологією. Пара скляних веж буде у висоту майже 400 м, така ж висота і в легендарного нью-йоркського Емпайр-стейт-Білдінг.

Джерело: Woodcentral