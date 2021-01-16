Футуристичні хмарочоси-близнюки побудують у КНР. Фото: ZHA

https://racurs.ua/ua/n149095-futurystychni-hmarochosy-blyznuky-pobuduut-u-kytayi-foto.html

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Вежі-близнюки Tower C з’являться в китайському місті Шеньчжень.

Хмарочоси, які злиті воєдино та володіють власною мікроекологією, будує команда Zaha Hadid Architects. Пара скляних веж буде у висоту майже 400 м, така ж висота і в легендарного нью-йоркського Емпайр-стейт-Білдінг. Про це повідомляється на веб-сторінці архітекторського бюро ZHA.

Усередині будівлі розташуються офісні приміщення, торговельні площі, розважальні заклади та ресторани, а також готель, конференц-центр та культурні об'єкти. На кожному поверсі будуть розташовані аквапонічні сади, завдання яких — поліпшити якість повітря всередині. Зелені насадження фільтруватимуть забруднюючі речовини з навколишнього середовища, а матеріали з низьким вмістом летких органічних сполук допоможуть мінімізувати вміст забруднюючих речовин в приміщенні.

За словами архітекторів, хмарочоси матимуть екологічний дизайн у виді складних систем природної вентиляції, інтелектуального моніторингу освітлення, ефективного охолодження, збору і переробки дощової води. А сонячні батареї будуть виробляти енергію як для самої вежі, так і для прилеглої території.

Нагадаємо, іранський митець Хамід Ебрахімнія у березні 2020 року провів своєрідний перформанс — одягнув захисну медичну маску на найвищу будівлю в країні — знаменитий хмарочос Бордже Мілад.