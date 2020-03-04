Хмарочос Бордже Мілад. Фото: lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n134697-koronavirus-v-irani-znamenytyy-hmarochos-zahystyly-medychnou-maskou-video.html

Ракурс

Коронавірус в Ірані не вдається приборкати. У рамках боротьби з епідемією іранський митець Хамід Ебрахімнія провів своєрідний перформанс — створив відео, на якому вдягнув захисну медичну маску на найвищу будівлю в країні — знаменитий хмарочос Бордже Мілад.

Відео вже розлетілося мережею. Ролик демонструє, як два вертольоти «надягають» маску величезного розміру на споруду висотою 435 м, пише Lenta.ru.

Митець створив таке відео, аби підбадьорити співвітчизників, які борються зі смертельним вірусом.

Це моя символічна робота, яка показує колективну волю в моєму рідному місті проти цієї хвороби, — зазначив Ебрахімнія в підписі до свого відео в Instagram.

Також він висловив переконання, що іранці подолають коронавірус.

За два дні публікація відеохудожника набрала понад 111 тис. переглядів, деякі підписники назвали його роботу «фантастичною».

Ебрахімнія поділився й секретами створення відеоролика: він використовував графічний редактор Cinema 4D, редактор Adobe After Effects та програму для монтажу відео Boujou.

Станом на 4 березня, в Ірані підтвердили 2 тис. 336 випадків зараження коронавірусом, із них 77 летальних. Коронавірусом в Ірані інфікувалися й високопосадовці, один із яких помер.

Раніше «Ракурс» писав, що представник Всесвітньої організації охорони здоров’я спростував користь масок від коронавірусу та розповів, кому насправді потрібно носити медичні маски.