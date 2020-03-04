Небоскреб Бордже Милад. Фото: lenta.ru

https://racurs.ua/n134697-koronavirus-v-irane-znamenityy-neboskreb-zaschitili-medicinskoy-maskoy-video.html

Ракурс

Коронавирус в Иране не удается обуздать. В рамках борьбы с эпидемией иранский художник Хамид Ебрахимния провел своеобразный перформанс — создал видео, на котором надел защитную медицинскую маску на самое высокое здание в стране — знаменитый небоскреб Бордже Милад.

Видео уже разлетелось по сети. Ролик демонстрирует, как два вертолета «надевают» маску огромного размера на сооружение высотой 435 м, пишет Lenta.ru.

Художник создал такое видео, чтобы подбодрить соотечественников, которые борются со смертельным вирусом.

Это моя символическая работа, которая показывает коллективную волю в моем родном городе против этой болезни, — отметил Ебрахимния в подписи к своему видео в Instagram.

Также он выразил убеждение, что иранцы преодолеют коронавирус.

За два дня публикация видеохудожника набрала более 111 тыс. просмотров, некоторые подписчики назвали его работу «фантастической».

Ебрахимния поделился и секретами создания видеоролика: он использовал графический редактор Cinema 4D, редактор Adobe After Effects и программу для монтажа видео Boujou.

По состоянию на 4 марта, в Иране подтвердили 2 тыс. 336 случаев заражения коронавирусом, из них 77 летальных. Коронавирусом в Иране инфицировались и чиновники, один из которых скончался.

Ранее «Ракурс» писал, что представитель Всемирной организации здравоохранения опроверг пользу масок от коронавируса и рассказал, кому на самом деле нужно носить медицинские маски.