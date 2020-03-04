Новым министром иностранных дел стал Дмитрий Кулеба, фото — ЕП

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Ракурс

Рада назначила главу украинской дипломатии. Новым министром иностранных дел стал Дмитрий Кулеба.

За кандидатуру Кулебы на внеочередном заседании парламента 4 марта отдали голоса 288 нардепов.

38-летний Кулеба родился в Сумах. Его отец Иван Кулеба — также известный украинский дипломат, был заместителем главы МИД Украины и послом в нескольких странах.

Дмитрий Кулеба в 2003 году окончил Институт международных отношений КНУ им. Т. Шевченко (по специальности международное право). В нем же защитил диссертацию кандидата юридических наук.

Работал атташе Службы главного юридического советника МИД Украины, секретарем управления юридического обеспечения МИД, секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене (по вопросам ОБСЕ).

Был советником и начальником отдела департамента секретариата министра иностранных дел.

Вернулся на работу в МИД во времена министра Павла Климкина в июне 2014 года на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. С 9 апреля 2016 года работал постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Сегодня Рада назначила новое правительство, должности в нем сохранили только несколько человек из предыдущего Кабмина Алексея Гончарука.