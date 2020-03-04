Новим міністром закордонних справ став Дмитро Кулеба, фото — ЄП

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Ракурс

Рада призначила очільника української дипломатії. Новим міністром закордонних справ став Дмитро Кулеба.

За кандидатуру Кулеби на позачерговому засіданні парламенту 4 березня віддали голоси 288 нардепів.

38-річний Кулеба народився у Сумах. Його батько Іван Кулеба — також відомий український дипломат, був заступником глави МЗС України та послом у декількох країнах.

Дмитро Кулеба у 2003 році закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка (за спеціальністю міжнародне право). У ньому ж захистив дисертацію кандидата юридичних наук.

Працював аташе Служби головного юридичного радника МЗС України, секретарем управління юридичного забезпечення МЗС, секретарем постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні (з питань ОБСЄ).

Був радником і начальником відділу департаменту секретаріату міністра закордонних справ.

Повернувся на роботу в МЗС за часів міністра Павла Клімкіна у червні 2014 року на посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій. З 9 квітня 2016 року працював постійним представником України в Раді Європи.

Сьогодні Рада призначила новий уряд, посади у ньому зберегли тільки декілька осіб із попереднього Кабміну Олексія Гончарука.