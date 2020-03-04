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Рада оновила Кабмін: названо прізвища нових міністрів
Рада перезавантажила Кабмін пакетним голосуванням (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n134674-rada-perezavantajyla-kabmin-paketnym-golosuvannyam.htmlРакурс
Верховна Рада оновила склад Кабміну міністрів України пакетним голосуванням після відставки прем'єра Олексія Гончарука.
За таке рішення проголосували 277 депутатів, з них 228 голосів — нардепи від СН.
Пристайко Вадим — віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Ілля Ємець став старим-новим міністром охорони здоров’я. Раніше він вже займав цю посаду в уряді Миколи Азарова.
Вадим Гутцайт очолив Міністерство молоді та спорту. Гутцайт свого часу був помічником депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедєєва та володів бізнесом у Росії.
Ігор Уманський — міністр фінансів, котрий змінив на цій посаді Оксану Маркарову.
Роман Жуковський — глава Міністерства розвитку економіки і сільського господарства. Свого часу він працював в Адміністрації Віктора Януковича.
Арсен Аваков залишився на посаді глави Міністерства внутрішніх справ.
Денис Малюська також продовжить очолювати Міністерство юстиції.
Марина Лазебна керуватиме Міністерством соціальної політики.
Олексій Резніков призначений віце-прем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Михайло Федоров буде віце-прем'єром — міністром цифрової трансформації.
Вадима Криклія призначили на посаду міністра інфраструктури.
Олега Немчінова призначили міністром Кабінету міністрів
Олексій Чернишов буде міністром розвитку громад та територій.
Сергій Бессараб очолив Міністерство у справах ветеранів.
Зі «старих» міністрів в уряді залишилися міністр МВС Арсен Аваков та міністр юстиції Денис Малюська. Ще чотири вакансії залишаються відкритими. Там будуть призначені тимчасові виконувачі обов`язків.
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