Рада оновила Кабмін: названо прізвища нових міністрів

https://racurs.ua/ua/n134674-rada-perezavantajyla-kabmin-paketnym-golosuvannyam.html

Ракурс

Верховна Рада оновила склад Кабміну міністрів України пакетним голосуванням після відставки прем'єра Олексія Гончарука.

За таке рішення проголосували 277 депутатів, з них 228 голосів — нардепи від СН.

Пристайко Вадим — віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Ілля Ємець став старим-новим міністром охорони здоров’я. Раніше він вже займав цю посаду в уряді Миколи Азарова.

Вадим Гутцайт очолив Міністерство молоді та спорту. Гутцайт свого часу був помічником депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедєєва та володів бізнесом у Росії.

Ігор Уманський — міністр фінансів, котрий змінив на цій посаді Оксану Маркарову.

Роман Жуковський — глава Міністерства розвитку економіки і сільського господарства. Свого часу він працював в Адміністрації Віктора Януковича.

Арсен Аваков залишився на посаді глави Міністерства внутрішніх справ.

Денис Малюська також продовжить очолювати Міністерство юстиції.

Марина Лазебна керуватиме Міністерством соціальної політики.

Олексій Резніков призначений віце-прем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Михайло Федоров буде віце-прем'єром — міністром цифрової трансформації.

Вадима Криклія призначили на посаду міністра інфраструктури.

Олега Немчінова призначили міністром Кабінету міністрів

Олексій Чернишов буде міністром розвитку громад та територій.

Сергій Бессараб очолив Міністерство у справах ветеранів.

Зі «старих» міністрів в уряді залишилися міністр МВС Арсен Аваков та міністр юстиції Денис Малюська. Ще чотири вакансії залишаються відкритими. Там будуть призначені тимчасові виконувачі обов`язків.