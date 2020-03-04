Зеленський з’ясовував стосунки із депутатом Порошенка, який у Раді порівняв його із Голобородьком, фото — "РБК-Україна"

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Після двох гострих критичних виступів у Раді нардепа «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка президент Володимир Зеленський пішов спілкуватися з ним до робочого місця.

Гончаренко двічі брав слово під час обговорення кандидатури Дениса Шмигаля на посаду керівника уряду. В обидвох виступах він дуже гостро розкритикував кадрову політику президента, а також заявив, що президенту варто не копіювати свого сценічного персонажа Голобородька.

Особистості, Володимир Олександрович, вони як раз і стають політиками. Не персонажі серіалів, а тільки особистості. І якщо ви хочете залишитися в історії України президентом, то вам доведеться стати цією особистістю, а не продовжувати бути героєм серіалу. Притому, посереднього, — заявив Гончаренко.

Він також вважає, що Зеленський особисто винен у всьому, що відбувається в Україні, і не повинен «ховатися за тим, що це цар хороший, а бояри погані».

У нас немає бояр, у нас тільки цар. Але цього царя прийшов час йти. Зеленський повинен був сьогодні написати заяву про відставку, — повідомив Гончаренко з трибуни Ради.

Після другого критичного виступу і позитивного голосування за Шмигаля Зеленський піднявся з президентського крісла і пішов до сесійної зали, щоб поговорити з депутатом Гончаренко. Коли підійшов до нього, Гончаренко подав руку главі держави, щоб привітатися, але Зеленський її не потиснув.

Спочатку Гончаренко вирішив не розповідати про розмову з президентом, а тільки віджартувався, що Зеленський йому подякував за виступи. Згодом нардеп уточнив: Зеленський попросив не переходити на особистості.

Я до цього ставлюся філософськи. Сьогодні Володимир Олександрович став самим головним опозиціонером в країні. На жаль, він забув про себе. Що він їх і привів, — прокоментував епізод Гончаренко.

Денис Шмигаль сьогодні став новим прем'єр-міністром України. Відповідний проект постанови № 3168, поданий президентом Володимиром Зеленським, під час позачергового пленарного засідання Ради ухвалили народні депутати.