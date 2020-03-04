Зеленский выяснял отношения с депутатом Порошенко, который в Раде сравнил его с Голобородько, фото — "РБК-Украина"

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После двух острых критических выступлений в Раде нардепа «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко президент Владимир Зеленский пошел общаться с ним к рабочему месту в зале.

Гончаренко дважды брал слово при обсуждении кандидатуры Дениса Шмыгаля на должность руководителя правительства. В выступлениях он очень остро раскритиковал кадровую политику президента, а также заявил, что президенту не следует копировать своего сценического персонажа Голобородько.

Личности, Владимир Александрович, они как раз и становятся политиками. Не персонажи сериалов, а только личности. И если вы хотите остаться в истории Украины президентом, то вам придется стать этой личностью, а не продолжать быть героем сериала. Притом, посредственного, — заявил Гончаренко.

Он также считает, что Зеленский лично виноват во всем, что происходит в Украине и не должен «прятаться за тем, что царь хороший, а бояре плохие».

У нас нет бояр, у нас царь. Но этого царя пришло время уходить. Зеленский должен был сегодня написать заявление об отставке, — сообщил Гончаренко с трибуны Рады.

После второго критического выступления и положительного голосования за Шмыгаля Зеленский поднялся из президентского кресла и пошел в сессионный зал, чтобы поговорить с депутатом Гончаренко. Когда подошел к нему, Гончаренко подал руку главе государства, чтобы поздороваться, но Зеленский ее не пожал.

Сначала Гончаренко решил не рассказывать о разговоре с президентом, а только отшутился, что Зеленский его поблагодарил за выступления. Впоследствии нардеп уточнил: Зеленский попросил не переходить на личности.

Я к этому отношусь философски. Сегодня Владимир Александрович стал самым главным оппозиционером в стране. К сожалению, он забыл о себе. Что он их и привел, — прокомментировал эпизод Гончаренко.

Денис Шмыгаль сегодня стал новым премьер-министром Украины. Соответствующий проект постановления № 3168, поданный президентом Владимиром Зеленским, во время внеочередного пленарного заседания Рады приняли народные депутаты.