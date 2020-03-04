Новое правительство: Шмыгалю в Раде подарили игрушечного кота в мешке, требуя представить программу и министров, скриншот видео

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Кандидату в премьер-министра Денису Шмыгалю сегодня подарили в Раде игрушечного кота в мешке. Нардеп от «Голоса» Юлия Клименко выступала при обсуждении кандидатуры, предложенной Зеленским, и напомнила, что Украину ждут в ближайшем будущем кризиса — военная, коронавирусная и экономическая.

Она считает, что в этот момент монобольшинство решило поменять лица на новые, но «новые оказались старыми, хорошо известными избирателям».

Возможно они хорошие крепкие хозяйственники, но это мини-правительство Януковича. Слуги потеряли и память, и зрение, и слух, поскольку предлагают этих людей в кандидаты. Мы проголосовали первое правительство без представления, программы, понимания того, как спасти экономику, сделали эксперимент на шесть месяцев. Сегодня нам предлагают тот же эксперимент, но с теми же котами в мешке, — напомнила Клименко.

Нардеп вытянула из сумочки игрушку, похожую на кота и с этими словами заявила, что требует от Шмыгаля и президента Владимира Зеленского персонально представить министров и программу правительства.

На всякий случай подарим кота в мешке и требуем, чтобы вы вынули котов из мешков, рассказали людям правду, как мы будем реформировать страну, — сказала нардеп.

После этого Клименко оставила игрушку в правительственном ложе. Спикер Разумков отреагировал на этот спич, заявив, что игрушками место в детском доме.

Сегодня народные избранники собрались на внеочередное вечернее пленарное заседание Верховной Рады, которое созвал президент Владимир Зеленский. Парламентарии выслушали выступления главы государства и главы Кабмина Алексея Гончарука, после чего отправили премьер-министра в отставку.