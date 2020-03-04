Отставка Гончарука: Рада дала добро / Фото: Кабмин

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Ракурс

Отставка Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины состоялась 4 марта во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, созванного по требованию президента Владимира Зеленского.

Решение об отставке Гончарука поддержали 353 нардепа. После этого спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв.

Выступая в Раде, Гончарук заявил, что в его правительстве не было коррупции, а министры приняли «десятки тяжелых решений».

За этот период мы заложили фундамент для перезагрузки страны — рекордно низкая инфляция, рекордно выгодное размещение еврооблигаций. Анбандлинг «Нафтогаза», запуск рекордной приватизации, первые концессионные конкурсы, доступные кредиты для предпринимателей. Это нужно продолжать, — подытожил премьер.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сегодня утром также рекомендовал уволить главу правительства.

Гончарук стал главой Кабмина 29 августа прошлого года, когда монобольшинство пропрезидентской партии «Слуга народа» в новоизбранной Верховной Раде IX созыва поддержала его кандидатуру.

3 марта СМИ сообщили, что Офис президента Зеленского разработал темник о работе правительства и силовых ведомств, который раздали некоторым «слугам народа» накануне внеочередного заседания парламента. Документ содержал подсказки для депутатов о том, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету министров и главам отдельных силовых структур.

Напомним, летом 2019 года, накануне назначения премьером, 35-летний Гончарук заявлял, что в приоритете его работы будет экономический рост, диалог с Национальным банком для снижения учетной ставки и сотрудничество с международными партнерами. Экс-глава правительства родом из Черниговщины, а по образованию он юрист.