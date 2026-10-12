Украина недополучила значительные средства из-за невыполнения обязательств, фото: ChatGPT

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Україна недоотримала 29,5 млрд доларів бюджетної підтримки через невиконання взятих на себе зобов’язань, однак ще є можливість ухвалити усі необхідні законопроекти.

Про це сьогодні, 12 жовтня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Внаслідок невиконання взятих на себе міжнародних зобов’язань ми вже недоотримали 29,5 млрд доларів. Маємо скоригувати цю цифру на останні транші, але все-одно обсяг коштів, які мають надійти до кінця року, надзвичайно великий, — зазначив він.

Як приклад Марченко навів затримку макрофінансової допомоги в обсязі 4,25 млрд доларів, яку Україна мала отримати ще у серпні-вересні і яка покриває півтора місяця доходів бюджету від сплати податків.

Він наголосив, що Україна зараз має можливість надолужити втрачений час, виконавши свої зобов’язання:

введення оподаткування посилок;

призначення членів Рахункової палати;

законопроект про оцінку майна;

відновлення конкурсів на державну службу тощо.

На жаль, у жовтні ми зайшли у кризу ліквідності. Зараз фінансуються лише оборонні видатки, пенсії, зарплати та соціальні допомоги, — наголошує міністр.

Марченко також нагадав, що уряд ухвалив рішення про пріоретизацію видатків із держбюджету.

Джерело: «Укрінформ»