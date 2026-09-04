Бюджетная ситуация в Украине сейчас самая плохая с 2022 года, заявили в Минфине. Фото:

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Бюджетна ситуація в Україні найгірша з 2022 року — початку повномасштабної війни з Росією.

Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 млрд дол., а попередньо непокрита потреба на 2027 рік оцінюється у 32,6 млрд дол. Це не вплине на зовнішніх кредиторів, але держава може бути змушена відкладати частину запланованих видатків. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв’ю Euronews.

Ми вже спостерігаємо певні проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що через брак ліквідності нам, можливо, доведеться відкласти деякі виплати, не пов’язані з війною, — заявив міністр.

За словами Марченка, наслідки щодо браку грошей будуть відчуватися на місцевому рівні, особливо у сфері відновлення та захисту інфраструктури на тлі підготовки країни до зими.

Також очільник Мінфіну закликав Європейський Союз повернутися до пропозиції України щодо використання близько 300 млрд дол. заморожених російських активів. У грудні 2025 року, ЄС не підтримав цей варіант, натомість погодив спільне фінансування кредиту для України на 90 млрд євро.

Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит бюджету Міністерства оборони України наразі становить 27 млрд дол. Водночас Україна очікує на 30 млрд євро європейських коштів, які мають бути спрямовані на оборону.

Джерело: Euronews