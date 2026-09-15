Проект Госбюджета-2027 обнародовал Минфин

Проект Госбюджета-2027 обнародовал Минфинhttps://racurs.ua/n216253-proekt-gosbudjeta-2027-obnarodoval-minfin.htmlРакурс
Кабінет міністрів схвалив законопроект «Про Державний бюджет на 2027 рік» (реєстраційний номер № 16000).
Про це сьогодні, 15 вересня, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.
Зазначається, що як і в минулі роки після початку повномасштабного російського вторгнення, головним пріоритетом залишається фінансування сектору безпеки і оборони.
Доходи у проекту бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.
Видатки — 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.
На оборону та безпеку планують спрямувати 4 трлн 885 млрд гривень, або 43,8% до ВВП.
Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів США. Заплановано залучення коштів від Європейського Союзу, країн G7 у межах фінансування ERA, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Великої Британії та інших міжнародних партнерів, — зазначили у Мінфіні.