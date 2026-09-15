Проект Держбюджету-2027 оприлюднив Мінфін

Оприлюднено проект Держбюджету на 2027 рік, інфографіка: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n216253-proekt-derjbudjetu-2027-opryludnyv-minfin.html

Ракурс

Кабінет міністрів схвалив законопроект «Про Державний бюджет на 2027 рік» (реєстраційний номер № 16000).

Про це сьогодні, 15 вересня, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що як і в минулі роки після початку повномасштабного російського вторгнення, головним пріоритетом залишається фінансування сектору безпеки і оборони.

Доходи у проекту бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Видатки — 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

На оборону та безпеку планують спрямувати 4 трлн 885 млрд гривень, або 43,8% до ВВП.