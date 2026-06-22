Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету.

Доходи будуть збільшені на понад 2,29 трлн грн, а видатки — на 1,64 трлн грн. Ці зміни стали можливими завдяки зовнішній фінансовій допомозі від Європейського Союзу в межах нової програми підтримки на 2026−2027 роки. Про підписання документу свідчить картка законопроекту № 15224.

Вказується, що видатки держбюджету на безпеку і оборону зростуть на 1,56 трлн грн. З цієї суми 174,3 млрд грн підуть на заробітні плати військовослужбовцям.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 червня у другому читанні підтримала законопроект № 15224, який передбачає збільшення фінансування сфери безпеки та оборони на 1,56 трлн грн за рахунок фінансової допомоги Євросоюзу. А 18 червня парламент відхилив сім проектів постанов, які пропонували скасувати рішення про ухвалення закону № 15224 «Про зміни до Державного бюджету на 2026 рік». Тим самим ВРУ розблокувала його підписання та набрання чинності.

У Міністерстві оборони заявляли, що гроші спрямують на виплату грошового забезпечення військовим, а також на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, техніки та боєприпасів.