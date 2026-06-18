Верховна Рада розблокувала використання грошей ЄС для фінансування Сил оборони України. Фото:

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Верховна Рада розблокувала використання грошей ЄС для фінансування Сил оборони України.

У четвер, 18 червня, парламент відхилив сім проектів постанов, які пропонували скасувати рішення про ухвалення закону № 15224 «Про зміни до Державного бюджету на 2026 рік». Тим самим Верховна Рада розблокувала його підписання та набрання чинності. Про це повідомила прес-служба парламенту.

Закон, який ВРУ ухвалила 10 червня, передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 1,56 трлн грн за рахунок фінансової допомоги Євросоюзу.

Міністерство оборони повідомило у Telegram, що гроші спрямують на ключові напрями забезпечення війська:

виплату грошового забезпечення;

закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, техніки та боєприпасів.

Для України критично важливо зберегти темп посилення армії. Далекобійні спроможності зростають, безпілотні системи масштабуються рекордними темпами, а Сили оборони проходять найбільшу трансформацію за роки незалежності, — йдеться у повідомленні.

Тепер цей закон для набрання чинності має підписати президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада оновила систему грошового забезпечення поліцейських та рятувальників. Тепер посадовий оклад поліцейських визначатиметься на рівні не менше ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Таким чином зарплати в поліції зростуть майже вдвічі.