Верховна Рада майже вдвічі підняла зарплати поліцейським. Фото:

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Верховна Рада оновила систему грошового забезпечення поліцейських та рятувальників.

У середу, 10 червня, нардепи 269 голосами в другому читанні ухвалили закон № 6506−1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту. Згідно із законом, посадовий оклад поліцейських визначатиметься на рівні не менше ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Про це прес-служба Верховної Ради повідомила у Telegram.

На 2026 рік ці 10 прожиткових мінімумів становитимуть понад 33 тис. грн. А раніше мінімальний рівень становив близько 17 тис. грн. Таким чином зарплати в поліції зростуть майже вдвічі.

Очікується, що середній рівень грошового забезпечення зросте приблизно з 21 тис. грн до 45 тис. грн. Однак поліцейські ще можуть отримувати надбавки, премії та інші доплати. Вони передбачені за звання та вислугу років.

Закон вже направили на підпис президенту. Він має запрацювати 1 січня 2027 року.

Нагадаємо, 9 червня Верховна Рада України голосами 241 народного обранця схвалила у другому читанні законопроект № 15111-д про оподаткування цифрових платформ, також відомий як «закон про податок на OLX».