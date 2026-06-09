Закон про «податок на OLX» ухвалила Верховна Рада

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n214315-zakon-pro-podatok-na-olx-uhvalyla-verhovna-rada.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 9 січня, голосами 241 народного обранця схвалила у другому читанні законопроект № 15111-д про оподаткування цифрових платформ, також відомий як «закон про податок на OLX».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Це був маяк МВФ. Але в цілому вийшов в кінці дуже притомний текст, який підтримали всі бізнес асоціації, — зазначив Железняк. — В залі правда провалилось ряд правок, але не критично.

За словами нардепа, вступ дію у цього закону передбачений не раніше січня 2027.,

Але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, то це ближче до 2028-го року тільки почне працювати, — додав він.

Прес-служба Верховної Ради повідомляє, що доопрацьована Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики редакція цього закону враховує такі ключові положення: