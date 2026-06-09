Закон о «налоге на OLX» приняла Верховная Рада

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Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк
Закон о «налоге на OLX» приняла Верховная Радаhttps://racurs.ua/n214315-zakon-o-naloge-na-olx-prinyala-verhovnaya-rada.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 9 січня, голосами 241 народного обранця схвалила у другому читанні законопроект № 15111-д про оподаткування цифрових платформ, також відомий як «закон про податок на OLX».
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Це був маяк МВФ. Але в цілому вийшов в кінці дуже притомний текст, який підтримали всі бізнес асоціації, — зазначив Железняк. — В залі правда провалилось ряд правок, але не критично.
За словами нардепа, вступ дію у цього закону передбачений не раніше січня 2027.,
Але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, то це ближче до 2028-го року тільки почне працювати, — додав він.
Прес-служба Верховної Ради повідомляє, що доопрацьована Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики редакція цього закону враховує такі ключові положення:
- доходи фізособи, отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами — без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачем платформи;
- платформи утримують ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору (в подальшому ставка буде коригуватися пропорційно до зниження ставки військового збору);
- доходів фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік звільняються від оподаткування;
- відсутні обмеження для ФОП при роботі через платформу — якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то оператор платформи не утримує ПДФО, але якщо така особа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку, як для звичайної фізособи;
- передбачено блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства (реєстр добросовісних платформ буде доступний на вебсайті ДПС);
- усунуто нерівність між платформами резидентами і нерезидентами;
- надано доручення ДПС провести роз’яснювальну роботу для фізосіб, які працюють через цифрові платформи щодо оподаткування таких доходів.