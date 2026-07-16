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Сергей Корецкий, фото: «Главком»
Совет назначил Корецкого новым премьер-министромhttps://racurs.ua/n215046-sovet-naznachil-koreckogo-novym-premer-ministrom.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 16 липня, проголосувала за призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.
Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів, проти голосував один, семеро утрималися, не голосували — 21.
Голоси «за» розподілилися так:
- «Слуга народу» — 142;
- «Євросолідарність» — 19;
- «Батьківщина» — 11;
- «Платформа за життя та мир» — 11;
- «Голос» — 8;
- «Довіра» — 16;
- «За майбутнє" - 12;
- «Відновлення України» — 11;
- позафракційні — 15.