Нардеп Потураев подал заявление о сложении мандата

Нардеп Потураев подал заявление о сложении мандатаhttps://racurs.ua/n215044-nardep-poturaev-podal-zayavlenie-o-slojenii-mandata.htmlРакурс
Народний депутат зі «Слуги народу» Микита Потураєв, голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, складає мандат.
Відповідна заява Потураєва пролунала під час засідання Верховної Ради сьогодні, 16 липня.
Я подав на Ваше ім’я (голови Верховної Ради Руслана Стефанчука — ред.) заяву про складання з себе повноважень нардепа України IX скликання, — заявив він.
Потураєв зазначив, що намагався зробити цю заяву раніше — до того, як Рада розпочала процедуру розгляду кандидатуру нового прем'єр-міністра.
Просив би, але ми вже зайшли в питання, на жаль… — наголосив він. — Але нічого, я почекаю, коли процедурно це буде можливо. І просив би це розглянути колег у Верховній Раді — за можливістю так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які я був змушений прийняти для себе таке рішення.