Нардеп Потураев подал заявление о сложении мандата

Никита Потураев, фото: «Детектор медиа»

https://racurs.ua/n215044-nardep-poturaev-podal-zayavlenie-o-slojenii-mandata.html

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Народний депутат зі «Слуги народу» Микита Потураєв, голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, складає мандат.

Відповідна заява Потураєва пролунала під час засідання Верховної Ради сьогодні, 16 липня.

Я подав на Ваше ім’я (голови Верховної Ради Руслана Стефанчука — ред.) заяву про складання з себе повноважень нардепа України IX скликання, — заявив він.

Потураєв зазначив, що намагався зробити цю заяву раніше — до того, як Рада розпочала процедуру розгляду кандидатуру нового прем'єр-міністра.