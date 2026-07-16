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Ракурс
Микита Потураєв, фото: «Детектор медіа»

Нардеп Потураєв подав заяву про складання мандата

16 лип 2026, 11:37
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Народний депутат зі «Слуги народу» Микита Потураєв, голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, складає мандат.

Відповідна заява Потураєва пролунала під час засідання Верховної Ради сьогодні, 16 липня.

Я подав на Ваше ім’я (голови Верховної Ради Руслана Стефанчука — ред.) заяву про складання з себе повноважень нардепа України IX скликання, — заявив він.

Потураєв зазначив, що намагався зробити цю заяву раніше — до того, як Рада розпочала процедуру розгляду кандидатуру нового прем'єр-міністра.

Просив би, але ми вже зайшли в питання, на жаль… — наголосив він. — Але нічого, я почекаю, коли процедурно це буде можливо. І просив би це розглянути колег у Верховній Раді — за можливістю так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які я був змушений прийняти для себе таке рішення.

Джерело: Ракурс


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