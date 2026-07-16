Рада призначила Корецького новим прем'єр-міністром

Сергій Корецький, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n215046-rada-pryznachyla-koreckogo-novym-premier-ministrom.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 16 липня, проголосувала за призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів, проти голосував один, семеро утрималися, не голосували — 21.

Голоси «за» розподілилися так: