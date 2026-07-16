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Ракурс
Сергій Корецький, фото: «Главком»

Рада призначила Корецького новим прем'єр-міністром

16 лип 2026, 12:39
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 16 липня, проголосувала за призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів, проти голосував один, семеро утрималися, не голосували — 21.

Голоси «за» розподілилися так:

  • «Слуга народу» — 142;
  • «Євросолідарність» — 19;
  • «Батьківщина» — 11;
  • «Платформа за життя та мир» — 11;
  • «Голос» — 8;
  • «Довіра» — 16;
  • «За майбутнє" - 12;
  • «Відновлення України» — 11;
  • позафракційні — 15.

Результати голосування, фото: Олексій Гончаренко

Джерело: Ракурс


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