Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Фото:

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Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України.

У четвер, 16 липня, парламент затвердив склад нового уряду, очільником якого став Сергій Корецький. За постанову № 15415 проголосували 264 народних депутатів. Про це прес-служба ВРУ повідомила у Telegram.

До складу Уряду увійшли:

Шмигаль Денис — перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр енергетики України;

Бережна Тетяна — віцепрем'єр-міністр з гуманітарної політики України — Міністр культури України;

Ченцов Всеволод — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Безгін Віталій — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Бідний Матвій — міністр молоді та спорту України;

Бутенко Андрій — міністр освіти і науки України;

Вигівський Іван — міністр внутрішніх справ України;

Висоцький Тарас — міністр аграрної політики та продовольства України;

Калашник Микола — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Кім Віталій — міністр у справах ветеранів України;

Кравченко Олександр — міністр економіки та довкілля України;

Ляшко Віктор — міністр охорони здоров’я України;

Марченко Сергій — міністр фінансів України;

Маслов Денис — міністр юстиції України;

Улютін Денис — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Ферчук Оксана — міністр цифрової трансформації України.

Водночас Рада позбавила депутатських мандатів Дениса Маслова та Віталія Безгіна через їхній перехід до уряду. За відставку Маслова проголосували 292 нардепи, за Безгіна — 290.

Парламент не зміг проголосувати за двох міністрів. Подання на міністра оборони та міністра закордонних справ має представити президент Володимир Зеленський.

Також відомо, що ВРУ пішла на перерву, так і не розглянувши призначення очільників МОУ та МЗС. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що наступне засідання парламенту заплановане на 18 серпня.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів, проти голосував один, а семеро утрималися. Не голосував 21 парламентар.