Комітет Ради и підтримав заяву про відставку Свириденко

Комітет Ради и підтримав заяву про відставку Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n214990-komitet-rady-y-pidtrymav-zayavu-pro-vidstavku-svyrydenko.htmlРакурс
Комітет Верховної Ради з питань держбудівництва підтримав заяву Юлій Свириденко про відставку з посади голови уряду.
За це рішення проголосували 16 членів комітету, ще чотири утрималися. Про це сьогодні, 14 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що на запитання причин відставки, прем'єр відповіла:
Цьому передувала розмова з Президентом, який чітко дав зрозуміти бажання оновлення та перезавантаження Уряду. Та посилення конкретних напрямків.
Наступний етап — голосування за це рішення у Верховній Раді. Воно відбудеться, орієнтовно, сьогодні о 14.00.
Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що засідання фракції «Слуга народу» з висування премʼєр-міністра розпочнеться завтра, 15 липня, о 9.30.
О 10.00 вже має розпочатися Рада. Тобто на все про все їм дають 30 хвилин, — зазначив він.