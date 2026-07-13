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Ракурс
Юлія Свириденко, фото: ТСН

До Ради надійшла заява Свириденко про відставку

13 лип 2026, 21:06
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До Верховної Ради надійшла заява прем'єр-міністра Юлії Свириденко про відставку.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, — зазначив Стефанчук.

За його словами, парламент розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури",

Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу. Бажаю успіхів у подальшій діяльності, — додав він.

Нагадаємо, вчора, 12 липня, стало відомо, що Свириденко йде з посади.

Джерело: Ракурс


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