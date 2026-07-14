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Ракурс
Юлия Свириденко, фото: Юлия Свириденко / Facebook

Комитет Рады и поддержал заявление об отставке Свириденко

14 июл 2026, 11:54
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Комітет Верховної Ради з питань держбудівництва підтримав заяву Юлій Свириденко про відставку з посади голови уряду.

За це рішення проголосували 16 членів комітету, ще чотири утрималися. Про це сьогодні, 14 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що на запитання причин відставки, прем'єр відповіла:

Цьому передувала розмова з Президентом, який чітко дав зрозуміти бажання оновлення та перезавантаження Уряду. Та посилення конкретних напрямків.

Наступний етап — голосування за це рішення у Верховній Раді. Воно відбудеться, орієнтовно, сьогодні о 14.00.

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що засідання фракції «Слуга народу» з висування премʼєр-міністра розпочнеться завтра, 15 липня, о 9.30.

О 10.00 вже має розпочатися Рада. Тобто на все про все їм дають 30 хвилин, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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