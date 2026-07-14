Рада отправила Свириденко в отставку

Юлия Свириденко, фото: «Детектор медиа»

https://racurs.ua/n214998-rada-otpravila-sviridenko-v-otstavku.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 14 липня, звільнила Юлію Свириденко з посади прем'єр-міністра України.

За відповідне рішення проголосували 258 народних обранців, проти — один. Ще п’ять нардепів утрималися, 47 — - не голосували.

Звільнення прем'єр-міністра автоматично означає відставку всього чинного складу Кабміну. Члени уряду залишатимуться на посаді в статусі виконувачів обов’язків до моменту призначення Радою нового складу Кабміну.

Нагадаємо, раніше Свириденко подала до Ради заяву про відставку з посади голови уряду. Сьогодні профільний комітет парламенту на своєму засіданні цю заяву підтримав. Під час засідання комітету на запитання щодо причин відставки прем'єр відповіла, що мала розмову з президентом, який «чітко дав зрозуміти бажання оновлення та перезавантаження уряду».