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В Україні невдовзі обиратимуть новий уряд, фото: ChatGPT

Склад майбутнього уряду Корецького назвали нардепи

15 лип 2026, 21:07
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Стало відомо, яким може бути склад нового уряду Сергія Корецького.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили низка нардепів після того, як відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із фракцією «Слуга народу».

Так, нардеп зі «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі повідомила, що у складі уряду очікуються такі зміни:

  • Всеволод Ченцов — віце-прем'єр з євроінтеграції;
  • Віталій Кім — міністр у справах ветеранів;
  • Денис Маслов — міністр юстиції;
  • Віталій Безгін — міністр громад та територій;
  • Микола Калашник — міністр інфраструктури та відновлення;
  • Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ;
  • Ігор Клименко — міністр оборони.

Крім того, Олексій Соболєв залишить Міністерство економіки та буде працювати в Офісі президента. Замість нього міністерство очолить Олександр Кравченко. Тарас Висоцький очолить Мінагрополітики, а Андрій Бутенко — міністерство освіти.

Всі інші залишаються на своїх місцях, — зазначила вона.

За її словами, кандидатури на посаду посла в США поки немає. Також поки не призначають голову СБУ.

Очікується, що призначення нових членів уряду відбудеться завтра, 16 липня.

Джерело: Ракурс


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