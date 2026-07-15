Состав будущего правительства Корецкого назвали нардепы

Состав будущего правительства Корецкого назвали нардепыhttps://racurs.ua/n215034-sostav-buduschego-pravitelstva-koreckogo-nazvali-nardepy.htmlРакурс
Стало відомо, яким може бути склад нового уряду Сергія Корецького.
Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили низка нардепів після того, як відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із фракцією «Слуга народу».
Так, нардеп зі «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі повідомила, що у складі уряду очікуються такі зміни:
- Всеволод Ченцов — віце-прем'єр з євроінтеграції;
- Віталій Кім — міністр у справах ветеранів;
- Денис Маслов — міністр юстиції;
- Віталій Безгін — міністр громад та територій;
- Микола Калашник — міністр інфраструктури та відновлення;
- Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ;
- Ігор Клименко — міністр оборони.
Крім того, Олексій Соболєв залишить Міністерство економіки та буде працювати в Офісі президента. Замість нього міністерство очолить Олександр Кравченко. Тарас Висоцький очолить Мінагрополітики, а Андрій Бутенко — міністерство освіти.
Всі інші залишаються на своїх місцях, — зазначила вона.
За її словами, кандидатури на посаду посла в США поки немає. Також поки не призначають голову СБУ.
Очікується, що призначення нових членів уряду відбудеться завтра, 16 липня.