Состав будущего правительства Корецкого назвали нардепы

В Украине скоро будут назначать новое правительство, фото: ChatGPT

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Стало відомо, яким може бути склад нового уряду Сергія Корецького.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили низка нардепів після того, як відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із фракцією «Слуга народу».

Так, нардеп зі «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі повідомила, що у складі уряду очікуються такі зміни:

Всеволод Ченцов — віце-прем'єр з євроінтеграції;

Віталій Кім — міністр у справах ветеранів;

Денис Маслов — міністр юстиції;

Віталій Безгін — міністр громад та територій;

Микола Калашник — міністр інфраструктури та відновлення;

Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ;

Ігор Клименко — міністр оборони.

Крім того, Олексій Соболєв залишить Міністерство економіки та буде працювати в Офісі президента. Замість нього міністерство очолить Олександр Кравченко. Тарас Висоцький очолить Мінагрополітики, а Андрій Бутенко — міністерство освіти.

Всі інші залишаються на своїх місцях, — зазначила вона.

За її словами, кандидатури на посаду посла в США поки немає. Також поки не призначають голову СБУ.

Очікується, що призначення нових членів уряду відбудеться завтра, 16 липня.