Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине скоро будут назначать новое правительство, фото: ChatGPT

Состав будущего правительства Корецкого назвали нардепы

15 июл 2026, 21:07
999

Стало відомо, яким може бути склад нового уряду Сергія Корецького.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили низка нардепів після того, як відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із фракцією «Слуга народу».

Так, нардеп зі «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі повідомила, що у складі уряду очікуються такі зміни:

  • Всеволод Ченцов — віце-прем'єр з євроінтеграції;
  • Віталій Кім — міністр у справах ветеранів;
  • Денис Маслов — міністр юстиції;
  • Віталій Безгін — міністр громад та територій;
  • Микола Калашник — міністр інфраструктури та відновлення;
  • Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ;
  • Ігор Клименко — міністр оборони.

Крім того, Олексій Соболєв залишить Міністерство економіки та буде працювати в Офісі президента. Замість нього міністерство очолить Олександр Кравченко. Тарас Висоцький очолить Мінагрополітики, а Андрій Бутенко — міністерство освіти.

Всі інші залишаються на своїх місцях, — зазначила вона.

За її словами, кандидатури на посаду посла в США поки немає. Також поки не призначають голову СБУ.

Очікується, що призначення нових членів уряду відбудеться завтра, 16 липня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров