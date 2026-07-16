Павел Елизаров, фото: Pavlo Yelizarov / Facebook

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Ракурс

Заступник командувача Повітряних сил полковник Павло Єлізаров подав рапорт про відставку з посади через звільнення Михайло Федорова з посади міністра оборони України.

Про це Єлізаров сьогодні, 16 липня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці, опублікувавши відповідний документ.

На жаль, у п’ятому році війни я написав рапорт про звільнення зі Збройних сил України. Я вважаю, що відсторонення М. Федорова — це велике зло для оборонної здатності країни. Слава Україні! — наголосив Єлізаров.

Вчора, 15 липня, за результатами зустрічі Володимира Зеленського із фракцією «Слуга народу» стало відомо, який може бути склад нового уряду Сергія Корецького, за який Верховна Рада, як очікується, голосуватиме сьогодні. У новому уряді замість Федорова очільником Міноборони пропонують призначити чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

У низці міст України сьогодні вранці відбуваються мітинги проти змін у керівництві Міноборони.