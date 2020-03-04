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Ракурс
Гончарук о работе правительства: Я убежден, что украинцы уже чувствуют нашу работу

Гончарук: Ни разу не получал нечестной команды от Зеленского

4 мар 2020, 16:39
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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта, выступил за парламентской трибуной с «прощальной» речью.

Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я благодарен президенту… За время работы с ним я ни разу не получал ни одной нечестной команды… Шесть месяцев — это очень короткий срок и я убежден, что украинцы уже чувствуют нашу с вами работу. Мы все это сделали вместе с вами, — заявил премьер Гончарук.

Он также с трибуны парламента призвал нардепов «не сбавлять темп» и провести реформу рынка земли и принять ряд других законопроектов.

Я буду работать над тем, чтобы Украина была успешной, — резюмировал Гончарук.

Напомним, выступление Гончарука состоялось после критики правительства, которую в стенах Рады озвучил президент Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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