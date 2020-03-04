Гончарук о работе правительства: Я убежден, что украинцы уже чувствуют нашу работу

https://racurs.ua/n134679-goncharuk-ni-razu-ne-poluchal-nechestnoy-komandy-ot-zelenskogo.html

Ракурс

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта, выступил за парламентской трибуной с «прощальной» речью.

Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я благодарен президенту… За время работы с ним я ни разу не получал ни одной нечестной команды… Шесть месяцев — это очень короткий срок и я убежден, что украинцы уже чувствуют нашу с вами работу. Мы все это сделали вместе с вами, — заявил премьер Гончарук.

Он также с трибуны парламента призвал нардепов «не сбавлять темп» и провести реформу рынка земли и принять ряд других законопроектов.

Я буду работать над тем, чтобы Украина была успешной, — резюмировал Гончарук.

Напомним, выступление Гончарука состоялось после критики правительства, которую в стенах Рады озвучил президент Владимир Зеленский.